ЛОНДОН, 12 окт — РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко отметил существенное оживление торговли и экономических связей между Россией и Великобританией в 2017 году и первой половине 2018 года.

"Есть и позитивные моменты. В 2017 году и в первой половине текущего года торговля и экономическое сотрудничество между нашими странами существенным образом оживились", — заявил Яковенко.

По его словам, объем двусторонней торговли в 2017 году вырос почти на 23% и достиг почти 13 миллиардов долларов, с января по июнь 2018 года товарооборот вырос еще на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Британский бизнес настроен развивать сотрудничество с Россией, понимая, что это будет выгодно для обеих наших стран", — отметил дипломат.

Ранее торговое представительство РФ в Соединенном Королевстве со ссылкой на британскую статистику сообщило, что объем несырьевого неэнергетического экспорта России в Великобританию в первом полугодии 2018 года впервые за несколько лет вырос на 21,7%, достигнув 991,1 миллиона долларов. Основными факторами роста несырьевого неэнергетического экспорта стали металлы платиновой группы, органическая химия, фанера, рыба и морепродукты.

Как сообщило торгпредство, в целом российский экспорт в Британию за указанный период вырос на 42,7%, до 4,6 миллиарда долларов. Таким образом, РФ стала вторым по темпам прироста товарооборота в первом полугодии среди всех торговых партнеров Британии. Наивысшая динамика присутствует в российском экспорте товаров группы ТЭК, драгоценных камней и изделий из них, изделий из камня, керамики и стекла.