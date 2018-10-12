Миронов прокомментировал заявление Порошенко о применении оружия в Донбассе

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Заявление президента Украины Петра Порошенко о применении оружия в Донбассе направлено на спасение его рейтинга перед началом президентской кампании, заявил РИА Новости председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Ранее Порошенко во время посещения учений "Чистое небо" в Хмельницкой области приказал силовикам открывать огонь в Донбассе "для сохранения жизни людей", отметив, что нужно "сберечь каждого украинского воина".

"Когда Порошенко дает указание применять все виды оружия против свободного Донбасса, он, видимо, рассчитывает спасти тем самым остатки своего рейтинга перед началом президентской кампании. Не выйдет! Не новое президентство он получит, а скамью подсудимых. Пусть не сразу, но это произойдет обязательно", – сказал агентству Миронов.

Парламентарий отметил, что Донецкая и Луганская народные республики доказали всему миру свое право на существование.

"Донецкая и Луганская народные республики доказали всему миру свое право на существование. В отличие от обреченного киевского режима, который ценой новой крови пытается продлить свое существование", – отметил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.