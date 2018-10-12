В Молдавии перенесли голосование по вопросу о евроинтеграции на неделю

КИШИНЕВ, 12 окт — РИА Новости. Депутаты молдавского парламента на заседании в пятницу рассмотрели и обсудили проект о внесении в конституцию пункта о евроинтеграции, однако само голосование по этому вопросу отложено на неделю, заявил спикер Андриан Канду.

Демократическая партия Молдавии (ДПМ), которой принадлежит парламентское большинство, в сентябре 2017 года предложила внести изменения в конституцию страны, включив пункт о том, что стратегическая ориентация Молдавии – это европейская интеграция. Эта инициатива исходит из постановления конституционного суда от 9 сентября 2014 года. Согласно этому решению, КС констатировал, что ориентация на европейские демократические ценности — это определяющий элемент конституционной идентичности Молдавии.

"Я крайне разочарован тем, что произошло сегодня, потому что политическое противостояние взяло верх над национальным интересом страны. Говорят, что людям иногда нужно переспать с идеей, поэтому я предлагаю перенести голосование на следующую неделю", — сказал председатель парламента Андриан Канду.

По словам спикера, республике нужно немало времени и усилий для того, чтобы стать членом ЕС, но это не означает, что процесс евроинтеграции должен останавливаться. Канду добавил, что евроинтеграция — "это стратегический интерес Молдавии".

Голосование будет носить номинальный характер. Для изменения конституции необходимо, чтобы проект поддержали 67 депутатов. Молдавская оппозиция уже подвергла проект резкой критике. Фракции социалистов и либералов в знак протеста покинули заседание парламента. Представители коммунистов и либерал-демократов также сообщили, что не намерены поддерживать инициативу по изменению конституции.