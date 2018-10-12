Жителя Пекина арестовали за шутку в интернете о пропаже слона из зоопарка

ПЕКИН, 12 окт – РИА Новости. Житель Пекина в шутку сфабриковал и распространил в интернете сообщение полиции, в котором говорилось, что из зоопарка в районе Хайдянь китайской столицы пропал слон, за что шутник получил наказание в виде лишения свободы на трое суток, говорится в сообщении интернет-полиции китайской столицы в Weibo.

Отмечается, что 10 октября в китайских социальных сетях распространили сообщение якобы пекинского управления общественной безопасности о том, что в среду около полудня зоопарк района Хайдянь сообщил о потере слона. Новость вызвала озабоченность интернет-пользователей.

По инициативе администрации зоопарка "заявление" полиции было проверено, в результате чего выяснилось, что это подделка. Оперативное расследование привело к 25-летнему мужчине по фамилии Мао, который был задержан в тот же вечер. Полиция Пекина позже опубликовала в своем аккаунте в Weibo сообщение, что в зоопарке пересчитали животных, все они на месте. Сообщение о пропаже также появилось и на национальной платформе по опровержению слухов и клеветы Piyao, где говорится, что оно ложно.

На допросе молодой житель Пекина заявил, что просто решил пошутить в одной из групп в соцсети WeChat. Он подделал сообщение полиции, опубликовал его в группе, однако ее участники переслали ее в другие сообщества и опубликовали в других соцсетях, вызвав тем самым резонанс.

В связи с данным правонарушением, молодой человек получил административный арест на трое суток, он выразил глубокое раскаяние за этот поступок. Он отметил, что не думал, что его шутка приведет к таким последствиям, обещал усвоить урок и выразил надежду, что его случай послужит примером для других.

Власти Китая в конце августа официально запустили платформа по отслеживанию слухов и опровержению клеветы в интернете официально запущена в Китае, сообщать и узнавать о ложной информации жители КНР могут посредством мобильного приложения, на сайте платформы, а также в соцсетях Weibo и WeChat. Платформа Piyao создана при участии управления КНР по вопросам киберпространства и агентства Синьхуа. Она функционирует под руководством 27 различных госструктур, включая государственный комитет по реформам и развитию, а также партийных школ ЦК КПК.