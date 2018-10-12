На параде в Испании скандировали лозунги против премьера страны

МАДРИД, 12 окт – РИА Новости, Елена Шестернина. Парад 12 октября, приуроченный к Национальному празднику Испании, прошел в Мадриде под крики "Да здравствует Испания!" и "Да здравствует король!", адресованные главе государства Фелипе VI, и возгласы "Вон!" и "Выборы!" в адрес премьер-министра Педро Санчеса, возглавившего кабинет четыре месяца назад.
Если в прошлом году Национальный день отмечали на фоне роста патриотических настроений (каталонский кризис был на самом пике), то в этом, хотя в руках зрителей, расположившихся вдоль аллеи Кастельяна, было немало испанских флагов, все же энтузиазм чувствовался уже не так, как годом ранее.
В Национальный день Испании в Мадриде прошёл военный парад. #Espana #nationalday #Madrid pic.twitter.com/RRXJFvONY6— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 12 октября 2018 г.
Глас народа
Для премьера Санчеса, пришедшего к власти в начале июня, этот парад стал первым, и, как выяснилось, испанцы ему приготовили не самый теплый прием. Как только глава кабинета вышел из автомобиля и направился к ждавшим его министру обороны Маргарите Роблес, председателю сообщества Мадрид Анхелю Гарридо и мэру столицы Мануэле Кармене, в его адрес из толпы раздалось "Вон!", "Выборы" и свист. Санчес сделал вид, что не слышит. Под такие же крики он покидал парад.
Правда, и его торжественный приезд, был немного "смазан" — у лошади из королевской гвардии, шедшей вслед за королевской машиной, подвернулась нога и всадник упал.
Из-за дождя пришлось отменить и авиашоу – так что присутствовавшие смогли насладиться лишь двумя парашютистами, которые спустили в буквальном смысле слова с неба два испанских флага (два, как объяснил комментатор торжества, "на непредвиденный случай"). Истребители F-18 и Eurofighter при помощи дыма окрасили небо в красно-желто-красный цвета.
Кого не было
В общей сложности в параде приняли участие 4 тысячи военных и 152 единицы наземного транспорта. Самыми бурными аплодисментами публика приветствовала Национальную полицию, Гражданскую гвардию, Гражданскую защиту и Службу спасения на море.
Самый любимый легионер
Наиболее популярным (и снимаемым на мобильные телефоны) участником стал живой талисман Испанского легиона — баран по кличке Палито.
Легендарный Испанский легион (в нем имеют право служить только испанцы или выходцы из испаноязычных стран) был основан в 20-е годы прошлого века. За сто лет существования участвовал в войне с Марокко (во время Рифской войны командующим одного из трех батальонов легиона был будущий диктатор Франсиско Франко), подавлял восстание в Астурии в октябре 1934 года, во время Гражданской войны воевал на стороне франкистов, участвовал в войне Ифни (с Марокко, 1957-1958 годы), начиная с 1990-х участвовал в многочисленных международных операциях за рубежом, в том числе в Боснии и Герцеговине, Косово, Ираке, Афганистане, Демократической Республике Конго, Ливане.
Самый известный из них — козел Пепе — попал в Легион в 2005 году, когда группа логистики, расквартированная в Альмерии, оказалась на учениях в Уэске. Спустя одиннадцать лет Пепе ушел в отставку, его отправили в приют для животных, где он вскоре умер. Кремировали его торжественно, завернув в испанский флаг, и пригласив на похороны всех желающих проститься со знаменитым на всю Испанию легионером.
В 2016 году колонну легионеров возглавил баран Миура, прослуживший к тому времени в легионе три года. В 2017 году состоялся дебют молодой козы Рокко, прибывшего в испанскую столицу из Мелильи.
Участник парада нынешнего года Палито не подвел сослуживцев – скорость марша легионеров (160 шагов в минуту) он выдержал.