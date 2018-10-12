На параде в Испании скандировали лозунги против премьера страны

МАДРИД, 12 окт – РИА Новости, Елена Шестернина. Парад 12 октября, приуроченный к Национальному празднику Испании, прошел в Мадриде под крики "Да здравствует Испания!" и "Да здравствует король!", адресованные главе государства Фелипе VI, и возгласы "Вон!" и "Выборы!" в адрес премьер-министра Педро Санчеса, возглавившего кабинет четыре месяца назад.

Двенадцатого октября (день открытия Америки Колумбом в 1492 году) официально называется Национальным днем Испании сравнительно недавно — с 1987 года. До этого отмечали День Испанидад (Испанидад — сообщество испаноязычных стран), но потом решили, что лучше придумать более политкорректное название. В конце 1980-х был принят закон, в котором говорится: "Выбранный день, 12 октября, символизирует историческую дату, когда Испания, уже почти завершившая процесс создания государства на основе нашего культурного и политического многообразия… начала период лингвистического и культурного проникновения за пределы Европы".

Если в прошлом году Национальный день отмечали на фоне роста патриотических настроений (каталонский кризис был на самом пике), то в этом, хотя в руках зрителей, расположившихся вдоль аллеи Кастельяна, было немало испанских флагов, все же энтузиазм чувствовался уже не так, как годом ранее.

Глас народа

Для премьера Санчеса, пришедшего к власти в начале июня, этот парад стал первым, и, как выяснилось, испанцы ему приготовили не самый теплый прием. Как только глава кабинета вышел из автомобиля и направился к ждавшим его министру обороны Маргарите Роблес, председателю сообщества Мадрид Анхелю Гарридо и мэру столицы Мануэле Кармене, в его адрес из толпы раздалось "Вон!", "Выборы" и свист. Санчес сделал вид, что не слышит. Под такие же крики он покидал парад.

Главу государства, Фелипе VI, приехавшего на площадь Лима на королевском Rolls-Royce Phantom IV, произведенном в 1950-е годы, приветствовали традиционными "Да здравствует король!" и "Да здравствует Испания!". Главу государства сопровождали королева Летисия и дочери – принцесса Астурийская Леонор (она впервые на параде стояла с правой стороны отца) и инфанта София.

Правда, и его торжественный приезд, был немного "смазан" — у лошади из королевской гвардии, шедшей вслед за королевской машиной, подвернулась нога и всадник упал.

Из-за дождя пришлось отменить и авиашоу – так что присутствовавшие смогли насладиться лишь двумя парашютистами, которые спустили в буквальном смысле слова с неба два испанских флага (два, как объяснил комментатор торжества, "на непредвиденный случай"). Истребители F-18 и Eurofighter при помощи дыма окрасили небо в красно-желто-красный цвета.

Кого не было

Среди присутствовавших на VIP-персон на трибунах были лидеры оппозиции – правой "Народной партии" Пабло Касадо и глава "центристов" Альберт Ривера, а также все главы правительств автономных сообщества, кроме четырех – Каталонии, Страны Басков, Наварры и Балеарских островов. Только у главы Балеар, Франсины Арменголь, уважительная причина – на этой неделе на Майорке произошло наводнение, унесшее жизни как минимум 12 человек. Остальные трое традиционно не явились по "политическим мотивам".

В общей сложности в параде приняли участие 4 тысячи военных и 152 единицы наземного транспорта. Самыми бурными аплодисментами публика приветствовала Национальную полицию, Гражданскую гвардию, Гражданскую защиту и Службу спасения на море.

Самый любимый легионер

Наиболее популярным (и снимаемым на мобильные телефоны) участником стал живой талисман Испанского легиона — баран по кличке Палито.

© РИА Новости / Елена Шестернина Парад в Мадриде, приуроченный к Национальному празднику Испании. 12 октября 2018 © РИА Новости / Елена Шестернина Парад в Мадриде, приуроченный к Национальному празднику Испании. 12 октября 2018

Легендарный Испанский легион (в нем имеют право служить только испанцы или выходцы из испаноязычных стран) был основан в 20-е годы прошлого века. За сто лет существования участвовал в войне с Марокко (во время Рифской войны командующим одного из трех батальонов легиона был будущий диктатор Франсиско Франко), подавлял восстание в Астурии в октябре 1934 года, во время Гражданской войны воевал на стороне франкистов, участвовал в войне Ифни (с Марокко, 1957-1958 годы), начиная с 1990-х участвовал в многочисленных международных операциях за рубежом, в том числе в Боснии и Герцеговине, Косово, Ираке, Афганистане, Демократической Республике Конго, Ливане.

За век у Легиона сменилось много живых талисманов — обезьяны из Сеуты и Гибралтара, североафриканские бараны, попугай (он был легионером в Западной Сахаре и, как рассказывают его сослуживцы, неплохо освоил ненормативную лексику), кабан, медведь, сахарские газели, курица. Все зависело от того, где в данный момент расквартирован Легион. Но все же в последние годы колонну легионеров на маршах чаще всего возглавляют козы и бараны.

Самый известный из них — козел Пепе — попал в Легион в 2005 году, когда группа логистики, расквартированная в Альмерии, оказалась на учениях в Уэске. Спустя одиннадцать лет Пепе ушел в отставку, его отправили в приют для животных, где он вскоре умер. Кремировали его торжественно, завернув в испанский флаг, и пригласив на похороны всех желающих проститься со знаменитым на всю Испанию легионером.

Еще при жизни постаревшего Пепе на параде в Мадриде 12 октября 2015 года его заменили годовалой козой, родившейся в Мелилье и воспитанной в Альмерии, с мужским именем Пабло. Злые языки утверждали, что назвали ее в честь лидера на тот момент новой партии Podemos Пабло Иглесиаса, а соцсети 12 октября заполнили соответствующие фотожабы. Пабло имеет балканское происхождение – в 2008 году испанский легионер, служивший в Косово, тайно вывез козу, которую назвал Гольфа, в рюкзаке. Сама нелегальная иммигрантка, которой в результате все-таки сделали документы и прививки, тоже участвовала в главном параде года Испании – в 2009 году.

В 2016 году колонну легионеров возглавил баран Миура, прослуживший к тому времени в легионе три года. В 2017 году состоялся дебют молодой козы Рокко, прибывшего в испанскую столицу из Мелильи.

Участник парада нынешнего года Палито не подвел сослуживцев – скорость марша легионеров (160 шагов в минуту) он выдержал.