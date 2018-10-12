В Турции прокурор запросил для американского пастора десять лет заключения

АНКАРА, 12 окт — РИА Новости. Прокурор турецкого Измира запросил суд об освобождении американского пастора Эндрю Брансона из-под судебного контроля и потребовал для него 10 лет лишения свободы, сообщает в пятницу телеканал NTV.

Ожидается, что суд примет решение по мере пресечения Брансону в пятницу. Ранее суд трижды отклонял апелляции адвокатов Брансона о его освобождении из-под домашнего ареста.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.