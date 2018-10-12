Россию могут попросить уйти в связи с отказом от взносов, заявил генсек СЕ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд сообщили о том, что проинформировал постпредов уставного органа Совета Европы — комитет министров иностранных дел о подготовке к бюджету на следующий год без финансового взноса России. Он отметил, что страны СЕ могут попросить РФ выйти из организации.

"Я только что проинформировал комитет министров 47 стран-членов о подготовке к бюджету 2019 года без финансового взноса России", — сказал он, обращаясь к российским журналистам сегодня в Страсбурге.

В тексте обращения, поступившем в РИА Новости, он также указал, что "скоро наши государства-члены должны будут принять решение о неплатеже России. Эта процедура может привести к тому, что Россию попросят уйти".

Вместе с тем, он заметил, что "еще не поздно предотвратить RUXIT".

"Я призываю наши правительства отнестись серьезно и со всей ответственностью найти решение с Россией. Должен быть диалог на высшем уровне на конференции министров иностранных дел в Хельсинки в мае 2019 года", — заметил он.

По словам Ягланда, "Россия является частью Европы, и Россия занимает свое место в этой уникальной панъевропейской организации".

"Мы нужны друг другу — Европе нужна Россия, а России нужна Европа", — добавил он, заметив, что ".. Россия и ее граждане выиграли от членства в Совете Европы".

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд в среду в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил, что "если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов".

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.