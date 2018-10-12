В Сербии рассчитывают на визит Путина в январе

БЕЛГРАД, 12 окт — РИА Новости. В Сербии рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в январе 2019 года, сообщила в пятницу администрация сербского президента Александра Вучича.

"Президент Вучич сказал, что для Сербии исключительная честь снова принять президента Путина, и что Белград покажет всю широту сербского гостеприимства. С послом (РФ в Сербии Александром) Чепуриным достигнута договоренность немедленно начать подготовку к визиту российского президента в Белград с тем, чтобы подтвердить традиционную дружбу двух стран и братство двух народов", — сообщила пресс-служба Вучича.

Отмечается, что вскоре состоится заседание российско-сербской межправительственной комиссии для "подготовки конкретных совместных проектов в области экономического сотрудничества и в интересах увеличения товарооборота между Сербией и Россией и их экономического прогресса". Сообщается также, что сербский президент и посол России рассмотрели результаты недавнего визита Вучича в Москву и отметили его значение для развития всестороннего сотрудничества двух государств.