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В Литве завершилось рассмотрение дела о январских событиях 1991 года

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© РИА Новости / Надежда КульбинеПерейти в фотобанкВильнюс. Архивное фотоВильнюс. Архивное фото
© РИА Новости / Надежда Кульбине
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ВИЛЬНЮС, 12 окт — РИА Новости. Вильнюсский окружной суд завершил в пятницу рассмотрение дела о январских событиях 1991 года в Вильнюсе, когда в ходе столкновений у телебашни погибли 14 человек, приговор по делу будет вынесен 18 февраля следующего года, сообщили РИА Новости в суде.

Президент Литвы Даля Грибаускайте. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Завершилось рассмотрение судебного дела о январских событиях 1991 года. Решение суда будет озвучено 18 февраля следующего года", — сказали в суде РИА Новости.

По делу о январских событиях 1991 года проходят два человека: Юрий Мель — гражданин РФ, задержанный в Литве в 2014 году, и бывший военный, проживающий в Литве гражданин России Геннадий Иванов. Прокуратура просит приговорить Меля к 16 годам лишения свободы, включая в срок ареста, длящийся с 2014 года, Иванова — к 12 годам лишения свободы.

Прокуроры просят суд признать виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности и остальных обвиняемых заочно (64 человек), назначить им наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет с исполнением наказания в местах заключения. Защиту обвиняемых осуществляют адвокаты, назначенные государством. Первое судебное заседание по данному делу состоялось 27 января 2016 года.

В мае генпрокуратура Литвы попросила суд приговорить шесть человек к пожизненному заключению по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе. Согласно обвинительному акту, к пожизненному заключению прокуроры просят приговорить экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова, бывшего командующего Вильнюсским гарнизоном советской армии Владимира Усхопчика, экс-офицера КГБ Михаила Головатова, старшего инспектора воздушного десанта Вильнюса Василия Кустре, экс-замглавы МВД СССР Николая Демидова и советского военного Василия Савина.

Сейм Литвы. Архивное фото
© Фото : sfu
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Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Слушания по делу о событиях у телецентра Вильнюса в 1991 году начались в январе 2016 года.

Госдума РФ приняла заявление о судебном процессе по так называемому "делу 13 января" о событиях 1991 года в Литве, назвав его "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека".

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Сергей Колеров
Глупее только у вукраинцев.
Те, кто поднимает бучу - ангелы, а те кто служит государству и давал присягу - злодеи.
Интересно, если сейчас на площадь Вильнюса выйдет народ с требованием независимости от ЕС, что произойдет и кому срока пожизненные будут просить?
Оставьте уже историю в покое. Давайте еще Кристофора Колумба осудим за его преступления против коренного населения Америки
14:56
12.10.2018
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