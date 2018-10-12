В МИД прокомментировали возможность выхода России из Совета Европы

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия рассматривает любые варианты в контексте проблемы отношений с Советом Европы, но возможности для преодоления кризиса остаются, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы рассматривает любые варианты наших действий, но наш выбор однозначен на сегодняшний момент. Мы исходим из того, что существуют возможности для преодоления системного кризиса", — сказал Грушко, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Россия возможность выхода из Совета Европы.

"Мы исходим из нерушимости основных принципов, которые зафиксированы в уставе организации и Европейской конвенции по правам человека", — подчеркнул он. В частности, он пояснил, что речь идет о равенстве прав и обязательств.

Как указал замглавы МИД РФ, этот принцип был нарушен односторонними действиями ПАСЕ, которая приняла регламенты, которые "представляют собой формальные поправки к вышеуказанным юридически обязывающим документам".

"Эту ситуацию надо исправлять. Мы видим, что большее и большее количество стран понимают, что эта проблема носит системный характер и будущее Совета Европы, как эффективного инструмента по обеспечению общего, гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока, не будет обеспечено, если не преодолеть эту проблему", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

"Надеемся, что здравый смысл восторжествует и будет принято решение, которое позволит восстановить принцип равенства всех государств, а с технической точки зрения это будет означать восстановление полномочий нашей делегации в ПАСЕ", — заключил Грушко.