Военком Киева рассказал о числе уклоняющихся от призыва в армию

КИЕВ, 12 окт – РИА Новости. Более 33 тысяч (58,4%) из 57 тысяч человек, подлежащих призыву в Киеве, уклоняются от службы в армии, заявил в пятницу военный комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко своим указом увеличил сроки осеннего призыва на срочную военную службу в 2018 году с октября по декабрь, хотя изначально планировалось завершить его в ноябре.

"Уклоняются от призыва по состоянию на сегодняшний день 33,6 тысячи лиц… Это те люди, которые систематически не являются в военкоматы, скрываются, не становятся на учет… Это те люди, материалы по которым переданы в органы Нацполиции для розыска и привлечения к ответственности", — цитирует Клявина агентство Liga.net.

По его словам, всего на учете в столице стоят 89,4 тысяч человек, из которых 57,5 тысяч — подлежат призыву на службу. "Но есть большая проблема, что даже из этих 57 тысяч своевременно в военкоматы не являются практически 80%", — добавил он.

Клявин отметил, что на срочную службу в армию во время осеннего призыва Киев должен призвать 744 человека. Он также сказал, что с началом призывной кампании "весь интернет был полон информации, как отмазаться, откосить или спрятаться".

Практика призыва на службу срочников была отменена на Украине в 2013 году, когда Киев объявил курс на создание профессиональной контрактной армии. Однако сразу после начала в апреле 2014 года военной операции против недовольных госпереворотом жителей Донбасса исполняющий тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о возобновлении призыва. В 2014 году призыв срочников так и не был проведен, но прошли три волны мобилизации, еще столько же — в 2015 году.