Безымянная площадь в Праге получила название

ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Безымянная площадь перед гостиницей InterContinental в исторической части Праги получила имя прославленного кинорежиссера чешского происхождения Милоша Формана.

Глава города Адриана Крначова в пятницу объявила об этом решении магистрата на пресс-конференции, которая состоялась на новоназванной площади.

Уроженец Чехии Форман, легально эмигрировавший в США в начале 1970-х годов, является двукратным лауреатом премии "Оскар" за лучшую режиссёрскую работу, он постановщик таких знаковых картин, как "Пролетая над гнездом кукушки", "Амадей", "Вальмон". Скончался Форман в апреле 2018 года в возрасте 86 лет.

Площадь Формана вместе с гостиницей InterContinental находится на территории, которая принадлежит международной компании J&T. Ранее сообщалось о планах этой компании построить на данной территории крупный и маловыразительный офисный комплекс, не вписывающийся в ландшафт исторической части Праги, против чего протестовали многие видные представители общественности, а также некоторые руководители города, включая главу города.

"Новая площадь имени Милоша Формана теперь официально внесена в городской кадастр недвижимости, так что если кто-то хочет застроить эту территорию, то теперь для него это будет представлять большую проблему, я бы даже сказала, что неразрешимую", — сказала Крначова.

Родственники Формана положительно оценили появление в Праге площади, носящей его имя.