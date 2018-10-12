"Лень рисовать": проект украинского моста скопировали с российской купюры

Проект моста через реку Дунай между Орловкой и Исакчей на границе Украины и Румынии

Проект моста через реку Дунай между Орловкой и Исакчей на границе Украины и Румынии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинские власти выдали изображение Хабаровского моста за "перспективный проект" моста через Дунай. Об этом рассказал севастопольский блогер Борис Рожин.

Отмечается, что конфуз произошел во время визита премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в Одесскую область, в ходе которого президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал несколько вариантов для европейского маршрута Е87.

При этом на информационный стенд поместили фото моста через Амур, снятое точно с такого же ракурса, что и на купюре номиналом в пять тысяч рублей.

"Ориентировочный вид перспективного участка маршрута Е87 между Украиной (с. Орловка) и Румынией (г. Исакча)", — говорится в подписи к снимку.

"Кому-то даже лень было рисовать "ориентировочный вид" и он просто взял картинку из интернета, которая пролезла на официальную презентацию под видом "перспективного украинского моста", — отметил Рожин.