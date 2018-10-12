"Лень рисовать": проект украинского моста скопировали с российской купюры

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинские власти выдали изображение Хабаровского моста за "перспективный проект" моста через Дунай. Об этом рассказал севастопольский блогер Борис Рожин.
При этом на информационный стенд поместили фото моста через Амур, снятое точно с такого же ракурса, что и на купюре номиналом в пять тысяч рублей.
"Ориентировочный вид перспективного участка маршрута Е87 между Украиной (с. Орловка) и Румынией (г. Исакча)", — говорится в подписи к снимку.
"Кому-то даже лень было рисовать "ориентировочный вид" и он просто взял картинку из интернета, которая пролезла на официальную презентацию под видом "перспективного украинского моста", — отметил Рожин.