Финскую базу ВВС используют в ходе учений НАТО

ХЕЛЬСИНКИ, 12 окт — РИА Новости. База финских военно-воздушных сил в Рованиеми, находящаяся примерно в 200 километрах от российской границы, будет использоваться во время учений НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), сообщает в пятницу оборонное ведомство Финляндии.

Ранее командование НАТО сообщило, что в ходе крупнейших за последние годы учений у российских границ планирует провести около 20 "экспериментов". Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых будут задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, участниц альянса и партнеров, пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

"В учениях примут участие девять (истребителей) Hornet и около 160 человек. Основные упражнения учений пройдут в воздушном пространстве Норвегии и Швеции. В дополнение к базам ВВС Норвегии, используется база Рованиеми в Финляндии и база Каллакс в Швеции", — говорится в сообщении оборонного ведомства Финляндии.

Также на базе в Рованиеми пройдут учения с участием военных США и Бельгии.

"Одной из конкретных целей учения является проверка на практике принципа оказания военной поддержки (Host Nation Support). В дополнение к самолетам ВВС (Финляндии), будет поддержка ВВС США самолетами F-15C Eagle Multifunction Fighters и ВВС Бельгии истребителями F-16 Fighting Falcon", — говорится в сообщении.

Целью участия Финляндии является укрепление национальных возможностей обороны и развитие международного сотрудничества, уточняют ВВС страны.

Во вторник генерал-лейтенант норвежских вооруженных сил Руне Якобсен сообщил на брифинге в НАТО, что не входящие в альянс Швеция и Финляндия откроют свое воздушное пространство для операций в рамках учений Trident Juncture. По его словам, основной район учений будет располагаться на расстоянии более 1 тысячи километров от российской границы, а воздушные операции могут проходить на расстоянии 500 километров от границы.