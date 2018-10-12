ВВП Абхазии за девять лет вырос вдвое, заявил министр экономики республики

СУХУМ, 12 окт — РИА Новости. ВВП Абхазии за девять лет вырос вдвое, а доходы госбюджета увеличились в 5,6 раза, заявил министр экономики республики Адгур Ардзинба.

"За этот период объем валового внутреннего продукта Абхазии увеличился практически вдвое — с 15,6 миллиарда в 2009 году до 30,7 миллиарда в 2017", — заявил Ардзинба, выступая на Девятом абхазско-российском деловом форуме.

Кроме того, по его данным, внешнеторговый оборот Абхазии за это время увеличился в три раза — с 7,1 до 21,4 миллиарда рублей. Экспорт вырос в шесть раз — с 880 миллионов рублей до 5,4 миллиарда рублей. Импорт — в три раза — с 6,2 до 18 миллиарда рублей.

"Доходы госбюджета Абхазии выросли в 5,6 раз — с 1,7 миллиарда (рублей) в 2008 году до 9,5 (миллиарда рублей) в текущем году. Интенсивно развивается главный сектор нашей экономики — туризм. Число туристов в Абхазии увеличилось до 1,5 миллионов в год. По данным Ростуризма, наша страна уже несколько лет подряд входит в число наиболее популярных направлений среди россиян", — добавил министр экономики.