В Армении оппозиционные блогеры обвинили Пашиняна в нападении на них

ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости. Оппозиционно настроенные блогеры считают премьера Армении Никола Пашиняна ответственным за нападение, совершенное на них в городе Маралик.
Судя по обнародованному видео, группа людей окружила блогеров, обвинив их в оскорблении протестующих, а один из них выбил камеру из рук оператора. После этого Малян и Даниелян были доставлены в полицейское отделение, а затем отпущены.
"Ответственным за нападение является лично Никол Пашинян, его реальная опора — эти хулиганские группы, которые играют роль карательных отрядов, действующих против инакомыслящих. Это явление я называю пашизмом", — сказал Малян на пресс-конференции. Он отметил, что нападение было организовано властями. И выразил надежду, что по факту будет возбуждено уголовное дело.
Премьер Армении обвинения пока не прокомментировал.
Ранее бывший премьер-министр Армении, лидер партии "Свобода" Грант Багратян потребовал от властей страны наказать виновных в нападении. При этом он заявил, что не считает, что все это было организовано Пашиняном. Багратян занимал пост премьер-министра Армении в 1993-1996 годах.