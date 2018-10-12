В Армении оппозиционные блогеры обвинили Пашиняна в нападении на них

ЕРЕВАН, 12 окт – РИА Новости. Оппозиционно настроенные блогеры считают премьера Армении Никола Пашиняна ответственным за нападение, совершенное на них в городе Маралик.

Блогеры Нарек Малян и Артур Даниелян создали в Facebook страницу "Адеквад", на которой периодически выкладывают видео с критикой действий премьер-министра Никола Пашиняна и его сторонников. Они также выезжают в регионы, готовя оттуда репортажи. В четверг Малян и Даниелян посетили Маралик в Ширакской области на севере страны, где несколько дней проходят акции протеста с требованием отставки мэра города, представляющего бывшую правящую Республиканскую партию Армении.

Судя по обнародованному видео, группа людей окружила блогеров, обвинив их в оскорблении протестующих, а один из них выбил камеру из рук оператора. После этого Малян и Даниелян были доставлены в полицейское отделение, а затем отпущены.

"Ответственным за нападение является лично Никол Пашинян, его реальная опора — эти хулиганские группы, которые играют роль карательных отрядов, действующих против инакомыслящих. Это явление я называю пашизмом", — сказал Малян на пресс-конференции. Он отметил, что нападение было организовано властями. И выразил надежду, что по факту будет возбуждено уголовное дело.

Даниелян отметил, что целью этой провокации было подтолкнуть их на определенные действия, чтобы начать против них уголовное преследование.

Премьер Армении обвинения пока не прокомментировал.

Ранее бывший премьер-министр Армении, лидер партии "Свобода" Грант Багратян потребовал от властей страны наказать виновных в нападении. При этом он заявил, что не считает, что все это было организовано Пашиняном. Багратян занимал пост премьер-министра Армении в 1993-1996 годах.