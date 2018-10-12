Телеканал "112. Украина" проверят из-за подозрений в разжигании вражды

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканала "112.Украина" из-за подозрений в разжигании вражды, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.

"Регулятор назначил внеплановую проверку телеканала "112.Украина" из-за признаков разжигания вражды", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проверку назначили на основе мониторинга эфиров, проведенных в сентябре-октябре, а также обращений депутатов, общественных организаций и обычных граждан.

"В своих письмах граждане и представители гражданского общества жалуются на нарушение правил распространения информации, журналистских стандартов, использование языка ненависти и вражды, а также распространение в эфире телеканала "112. Украина" информации, которая, по мнению заявителей, является клише русской пропаганды, подрывает основы государственности, провоцирует на протесты, манипулирует мнением людей", — утверждают в пресс-службе.

Ранее парламент Украины предложил Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против телеканалов "112.Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора". Партия "Оппозиционный блок" заявила, что санкции в отношении украинских телеканалов будут означать введение цензуры в стране и приведут к ликвидации свободы слова; партия попросила международных партнеров дать оценку действиям властей. Позднее в Раду поступил проект, принятие которого отменит решение по санкциям.

Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала доклад, в котором сообщалось, что наблюдатели в мае-августе 2018 года зафиксировали 30 случаев, когда имело место нарушение свободы слова и свободы СМИ. Речь идет как о физических нападениях с применением насилия (в том числе, один со смертельным исходом) на работников СМИ и гражданских активистов, так и об их унижении или запугивании. Наблюдатели также указывают на то, что расследования убийств журналистов на Украине сильно затягиваются.