Германия продлит контроль на границе с Австрией из-за наплыва мигрантов

БЕРЛИН, 12 окт — РИА Новости. Германия продлит контроль на границе с Австрией до 11 мая 2019 года в связи с наплывом нелегальных мигрантов, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МВД ФРГ Элеонора Петерман.

"Министр сегодня распорядился о продлении режима контроля на внутренней границе ФРГ с Австрией на следующие шесть месяцев с 12 ноября 2018 года, то есть до 11 мая 2019 года. Решение принято в тесной координации с главами МВД Австрии, Дании, Швеции и Норвегии", — сказала Петерман.

Она добавила, что целью Берлина является возвращение к бесконтрольному перемещению внутри Шенгена, однако по-прежнему наблюдается "дефицит в охране внешних границ ЕС и высокий уровень нелегальной миграции".