Бахрейн и ОАЭ поддержали Эр-Рияд в истории с исчезновением журналиста

ДОХА, 12 окт — РИА Новости. Главы МИД Бахрейна и ОАЭ выступили на стороне Саудовской Аравии в истории исчезновения саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, который бесследно пропал после посещения саудовского консульства в Стамбуле десять дней назад.

"Цель — это Саудовская Аравия, а не желание раскрыть правду. Выбросьте свои утверждения, мы с ней всей душой", — написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter министр иностранных дел Бахрейна шейх Халед бен Ахмед бен Мухаммед Аль Халифа.

Он обвинил Катар в том, что он через телеканал "Аль-Джазира" распространяет "лживую информацию" о Саудовской Аравии.

В свою очередь глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейид заявил, что Абу-Даби "стоит на стороне Саудовской Аравии, потому что она выступает за честь, достоинство, стабильность и надежду". Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш пригрозил со своей страницы в Twitter, что "намерения уязвить Саудовскую Аравию обернутся ужасными последствиями для зачинщиков".

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили в этот день Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил ей, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно. По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.