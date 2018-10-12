Глава МИД Киргизии подал в отставку

БИШКЕК, 12 окт – РИА Новости, Юлия Орлова. Глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев заявил в пятницу, что подал в отставку после заявлений посла республики в Корее.

Накануне Совбез страны опубликовал результаты предварительной проверки по информации о нарушениях в МИД, которая "вскрыла одну из серьезных проблем внешнеполитического ведомства страны — это отсутствие четкой кадровой политики в системе МИД и вытекающих из этого отрицательных последствий, выраженных в периодической утечке информации и документов "служебного" характера из министерства".

"Проработав 6 лет министром иностранных дел Кыргызской Республики, подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Глава государства отставку принял", — говорится в заявлении Абдылдаева, распространённом пресс-службой МИД.

Пресс-служба главы республики подтвердила, что президент принял отставку министра.

В конце сентября посол Киргизии в Сеуле Кылычбек Султан дал пресс-конференцию в Бишкеке, где обнародовал факты нарушений сотрудниками посольства Киргизии в Малайзии в 2015-2016 годах, когда он возглавлял там дипломатическую миссию страны, а также руководства МИД страны. В ответ руководство МИД заявило, что в ведомстве также располагают сведениями служебных нарушениях со стороны самого посла.

По итогам расследования Совбез Киргизии выявил периодическую утечку служебных документов и слабую кадровую политику в министерстве иностранных дел республики.

В Совбезе констатировали, что доводы "о нарушениях в системе министерства иностранных дел Кыргызской Республики имеют место и подтверждаются дополнительно полученными материалами от соответствующих государственных органов". В заключении совбеза говорилось, что "были обнаружены существенные недостатки в работе руководства МИД КР при подборе и расстановке кадров, а также недостаточно объективная реакция министра иностранных дел на нарушения законности, допущенные его подчиненными".

Разоблачения в МИД Киргизии стали последствием сентябрьского скандала в высших эшелонах власти, спровоцированных снятием с рейса в Сеуле замминистра труда и соцразвития Киргизии Зууракан Каденовой, которая неадекватно вела себя в самолете. Из-за киргизской чиновницы авиарейс задержали на несколько часов.

Несмотря на немедленную отставку Каденовой, скандальное поведение чиновницы привлекло внимание депутатов парламента, которые обнародовали истории многочисленных загранпоездок руководства министерства. Всего с начала года министр соцразвития и две ее заместительницы побывали в дальнем зарубежье 26 раз. В итоге кресел лишилось все руководство министерства.

После появления информации о скандале в Южной Корее посол в Сеуле Кылычбек Султан дал пресс-конференцию в Бишкеке, где сообщил, что получил звонок из администрации президента Киргизии с требованием не разглашать журналистам подробности инцидента с госчиновницей, а также обнародовал факты нарушений сотрудников посольства Киргизии Малайзии в 2015-2016 годах, когда он возглавлял там дипломатическую миссию страны, а также руководства МИД страны.