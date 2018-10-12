Климкин намерен встретиться с украинскими венграми

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в субботу примет участие в заседании общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде, планирует обсудить с украинскими венграми напряжение, которое возникло в отношениях между Будапештом и Киевом.

На прошлой неделе Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной демарша стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области выдает украинским гражданам венгерские паспорта. Будапешт назвал недружелюбными и рискованными идеи о высылке консула, пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

"Завтра буду в Ужгороде. Общество венгерской культуры Закарпатья пригласило меня на свое заседание… Я искренне радуюсь предстоящей встрече. Люблю откровенные разговоры глаза в глаза… Особенно для меня важно будет поговорить с теми украинскими венграми, чьи интересы непосредственно затрагивают нынешние напряженности между Будапештом и Киевом. Готов и к принципиальному разговору со своими критиками и оппонентами. Сегодня же скажу им следующее: не с тем боретесь и не на том пиаритесь", — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вступил в дискуссию с официальным Будапештом по вопросам преподавания украинского языка, осудил "практику массовой раздачи венгерского гражданства", но не имеет ничего против венгерской общины. Министр подчеркнул, что не считает правильным обвинять украинских венгров с двойным гражданском в госизмене или сепаратизме, а призывает решить эту проблему так, "чтобы не повредить людям, которые уже имеют два паспорта".