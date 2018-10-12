Силовики выпустили по ДНР за неделю более 300 мин, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (104)

ДОНЕЦК, 12 окт — РИА Новости. Украинские силовики 171 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 300 мин, сообщил в пятницу журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

С 29 августа в Донбассе действует "школьное" перемирие, согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе.

"За неделю зафиксирован 171 факт нарушения режима прекращения огня украинскими силовиками. По районам 22 населенных пунктов республики противник выпустил 308 мин калибрами 120 и 82 миллиметров, применял вооружение БМП, различные виды гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сказал Безсонов.