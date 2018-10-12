Министры обороны СНГ обсудили борьбу с терроризмом

ТАШКЕНТ, 12 окт – РИА Новости. Главы военных ведомств государств СНГ на заседании Совета министров обороны содружества выработали меры для борьбы с международным терроризмом и обсудили ситуацию в Средней Азии, сообщил журналистам в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Конкретика не приводится.
"Принятые Советом решения будут способствовать развитию взаимодействия в сфере обороны и безопасности. В ходе нашей работы дана оценка ситуации в Центрально-Азиатском регионе и обозначены необходимые меры для противодействия международному терроризму", — сказал Шойгу.
Подписаны "решения по обеспечению сотрудничества в области полетов военной авиации, топогеодезического, метеорологического и информационного обеспечения вооруженных сил". Что именно они подразумевают, не сообщается.
Кроме того, решено проводить международные олимпиады по учебным предметам среди кадетов и воспитанников других довузовских учебных заведений военных ведомств.