Патрушев и Болтон планируют встретиться 22-23 октября, сообщил источник

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планируют встретиться во время визита высокопоставленного представителя американского лидера в Москву 22-23 октября, рассказал РИА Новости осведомленный российский источник.

Ранее в официальном Twitter-аккаунте Болтона появилось сообщение, что советник президента отправится 20 октября в Россию, Азербайджан, Армению, Грузию, в ходе поездки он намерен обсудить с коллегами вопросы, связанные с безопасностью.

"Такая встреча на данный момент запланирована во время визита Болтона в Москву 22-23 октября", — пояснил собеседник агентства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прорабатывается возможность встречи советника президента США по нацбезопасности с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

On October 20th I'll be travelling to Russia, Azerbaijan, Armenia, and Georgia to meet with my counterparts and other senior officials to advance American interests on a range of security issues. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 11 октября 2018 г.

Болтон и Патрушев встречались два раза: в июне в Москве в рамках подготовки к саммиту президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки и в августе в Женеве.