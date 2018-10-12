Посольство России в Литве осудило демонтаж памятника воину-освободителю

ВИЛЬНЮС, 12 окт — РИА Новости. Посольство России в Литве в пятницу осудило демонтаж памятника советскому воину-освободителю неподалеку от литовской деревни Мирославас,

Ранее памятник советскому воину-освободителю по решению руководства самоуправления Алитусского района Литвы демонтировали и отправили в парк-музей советских скульптур Грутас.

"Это небезынтересное произведение искусства, расположенное в живописном месте. Возник он по инициативе местных жителей, которые хотели увековечить таким образом память о проходивших здесь боях с немецко-фашистскими захватчиками", — говорится в комментарии посольства.

По утверждению российского диппредставительства, "было видно, как монумент давно раздражал некоторых псевдопатриотов". "А сейчас они, видимо, считают, что их час настал: в стране, в том числе на государственном уровне, развернулась активная кампания по искажению итогов Второй мировой войны, навешиванию на советских солдат-освободителей ярлыков "оккупантов", — добавили в посольстве. В ведомстве подчеркнули, что это "постыдное для цивилизованной европейской страны явление".

Скульптура была установлена в 1985 году на месте одного из первых танковых сражений Великой Отечественной войны. В первоначальном виде она состояла из валунов, на которых были высечены лица двух воинов. В 90-е годы скульптуру взорвали вандалы и голова одного воина была сильно повреждена.

Частный парк-музей Грутас расположен в Друскининкайском районе Литвы, он был основан в 2001 году. В парке представлена большая коллекция памятников, установленных в Литве во времена Советского Союза и демонтированных после восстановления независимости республики.