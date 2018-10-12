Посольство России в Турции запросило данные о задержании россиян

АНКАРА, 12 окт — РИА Новости, Алёна Палажченко. Посольство РФ в Анкаре направило запрос турецким властям в связи с задержанием граждан РФ по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство"*, заявила в пятницу РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

Накануне агентство DHA сообщило о задержании в провинции Кайсери в центре страны семи предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство"*, в том числе двоих граждан РФ Рашида Еникеева и Эланы Рахмановой. По данным агентства, Еникеев находится в международном розыске по обвинению в терроризме, в последнее время он занимался нелегальной переправкой в Турцию и размещением жен погибших в Сирии боевиков. Ранее Касимова подтвердила РИА Новости факт задержания двух россиян.

"В связи с появившимися в турецких СМИ сообщениями о задержании российских граждан в Кайсери по подозрению в причастности к деятельности ИГ* мы направили официальный запрос в компетентные органы страны с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах задержания. Посольство предпринимает все необходимые усилия для выяснения обстоятельств дела", — сказала собеседница агентства.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.