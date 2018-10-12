БЕРЛИН, 12 окт — РИА Новости. Высший земельный суд в Целле (земля Нижняя Саксония) санкционировал арест 20-летнего подозреваемого в убийстве болгарской журналистки и административного директора регионального телеканала TVN Виктории Мариновой с целью его дальнейшей экстрадиции в Болгарию.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте суда.

"Решением от 11 октября 2018 года второй сенат высшего земельного суда на основании европейского ордера об ареста принял решение о формальном аресте с целью экстрадиции в отношении задержанного 9 октября 2018 года в Штаде 20-летнего гражданина Болгарии по соответствующему запросу генпрокуратуры в Целле", — говорится в сообщении.

Таким образом, задержанный останется под стражей в ФРГ до момента экстрадиции. Она, согласно закону, может произойти в течение 10 дней. Как говорится в пресс-релизе, предполагается, что преступник будет экстрадирован в ближайшее время.

Ранее власти Нижней Саксонии сообщили, что местная полиция задержала 20-летнего подозреваемого в городе Штаде. В Болгарии ему предъявлены обвинения в убийстве и изнасиловании. Подозреваемый также похитил ювелирные украшения и мобильный телефон жертвы.

Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что убийство, возможно, связано с журналистским расследованием, которое она проводила. Последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.