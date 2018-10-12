Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева продолжил в пятницу рассмотрение дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.

Ранее суд перешел к стадии прений. Уже выступили государственный и один частный адвокаты Януковича.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко, трансляцию ведут украинские телеканалы.

На заседании в пятницу суд должен предоставить возможность завершить выступление частному адвокату Александру Байдыку, однако защитник ходатайствовал о перерыве в заседании из-за состояния здоровья. Он передал справку из больницы и не явился в суд. Выступление в прениях завершит частный адвокат Александр Горошинский.

Также в пятницу суд должен предоставить Януковичу возможность выступить с заключительным словом, однако он отказался вызвать его в рамках международной правовой помощи.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.