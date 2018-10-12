Эксперт прокомментировал утверждения о причастности иранцев к С-300 в Сирии

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Утверждения о том, что поставленными в Сирию комплексами С-300 якобы будут управлять иранские военные специалисты, являются вбросом и элементом информационной войны, заявил РИА Новости в пятницу член общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Израильский портал DEBKAfile со ссылкой на некий источник сообщил, что поступившими в Сирию российскими зенитно-ракетными комплексами С-300 будут управлять иранские специалисты.

"Данное сообщение — не более чем вброс, элемент информационной войны против России. Это попытка оболгать РФ. Поставленные в Сирию С-300 будут укомплектованы сирийскими боевыми расчетами, которые после завершения их подготовки приступят к эксплуатации боевых систем", — сказал Коротченко.

По его мнению, если Израиль и США захотят воспользоваться данной фальшивкой для того, чтобы нанести массированный удар по позициям С-300, то это может спровоцировать острейший военно-политический кризис, аналогичный Карибскому, со всеми вытекающими последствиями для инициаторов провокации.

Поставка С-300 стала ответной мерой России на трагедию с крушением в небе над Сирией российского Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль, наносивший в Сирии авиаудары. В начале октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что четыре установки С-300 поставлены в САР, местных военных научат ими управлять за три месяца.