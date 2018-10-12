Израильский спецназ арестовал палестинца, ранившего ножом солдата

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 окт — РИА Новости. Израильские силовики после нескольких часов поисков арестовали палестинца, который накануне ранил ножом солдата на Западном берегу реки Иордан, сообщили пресс-службы армии и полиции.

Израильтяне говорят, что подразделения, которые были задействованы в операции, теперь подключатся к розыску палестинца, убившего в минувшее воскресенье двух граждан еврейского государства в промышленной зоне "Баркан" на Западном берегу.

"Спецназ пограничной полиции "Ямам" вместе с Общей службой безопасности захватили разыскиваемого палестинского террориста, который совершил нападение на солдата Армии обороны Израиля с применением холодного оружия", — написал в блоге микросообщений Twitter официальный представитель полиции Мики Розенфельд.

Солдат, которого атаковал палестинец, получил ранение средней тяжести. В инциденте пострадал также случайный прохожий, попавший под ответный огонь.

Действия силовиков похвалил министр обороны Авигдор Либерман.

"Прекрасная разведывательная и оперативная работа привела к захвату террориста через несколько часов после совершения им нападения", — сказано в его заявлении.

"Все эти и многие другие силы сейчас вновь сосредоточатся на главной задаче — захвату гнусного террориста, совершившего теракт в Баркане. Счеты с ним также будут сведены в самое ближайшее время", — пообещал министр.