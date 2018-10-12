РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 окт – РИА Новости. Американский актер Эрик Робертс рассказал журналистам, как его уволили с ТВ-шоу за то, что он назвал девушку куколкой, и что он думает по поводу движения MeToo.

"Считаю, что движение MeToo — это немного перебор… Отличный пример произошел со мной", — сообщил Робертс, который является председателем жюри проходящего с 10 по 14 октября в Ростове-на-Дону международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts.

Он пояснил, что работал на популярном ТВ-шоу, в котором планировали принять участие много звезд. "Там была девушка. Я слышал, что она большая фанатка. Я приехал на автомобиле, зона парковки, и я вижу, что она приближается к машине, и говорю ей: "Как приятно тебя видеть, куколка". Она остановилась и сказала: "Я вернусь сейчас". Как будто она что-то забыла. И она побежала", — рассказал актер.

После этого, по его словам, он зашел в свою гримерку, где к нему подошел охранник и сказал, что ему придется покинуть съемочную площадку, потому что он уже не работает сегодня. "Я объясняю ему, что работаю тут. А он говорит: "Да, вы работали, но сегодня уже нет", — добавил Робертс.

Девушка попросила уволить его потому, что он назвал ее куколкой, а это считается сексизмом, отметил Робертс. "С тех пор я называю куколкой только свою жену", — заключил актер.

Движение MeToo, когда все больше женщин открыто заявляют о пережитых в прошлом сексуальных домогательствах и выдвигают обвинения, в том числе против публичных людей, набирает обороты в США и других странах.

Оно началось после того, как год назад впервые были обнародованы обвинения в домогательствах и изнасилованиях против могущественного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Впоследствии обвинения в прошлых домогательствах поставили крест на карьере сотен известных мужчин, в том числе звезды Голливуда Кевина Спейси и сенатора Эла Франклина, а всеми любимый в прошлом актер Билл Косби сел в тюрьму за изнасилование.