Болтон посетит Россию, Азербайджан, Армению, Грузию

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон отправится 20 октября в Россию, Азербайджан, Армению, Грузию, в ходе поездки он намерен обсудить с коллегами вопросы, связанные с безопасностью.

"20 октября я направлюсь в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию, чтобы встретиться с моими коллегами и другими высокопоставленными официальными лицами для продвижения американских интересов по ряду вопросов, связанных с безопасностью", — говорится в официальном Twitter-аккаунте Болтона.

On October 20th I'll be travelling to Russia, Azerbaijan, Armenia, and Georgia to meet with my counterparts and other senior officials to advance American interests on a range of security issues. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 11 октября 2018 г.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что прорабатывается возможность встречи советника президента США по нацбезопасности с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.