Жителям пока не советуют возвращаться в поселки у арсенала под Черниговом

Оцепление района, где произошел взрыв на складе боеприпасов в Черниговской области

Оцепление района, где произошел взрыв на складе боеприпасов в Черниговской области

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Спасатели пока не советуют возвращаться жителям населенных пунктов возле арсенала в Черниговской области, эвакуированным после ЧП, сообщила в пятницу представитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Нина Луценко.

На арсенале в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В четверг в Минобороны сообщили, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления.

"Люди сейчас возвращаются, они волнуются за свои дома, хозяйство. Но спасатели еще не советуют возвращаться", — заявила Луценко в эфире телеканала "112 Украина".