В МИД рассказали, что мешает проведению встречи Лаврова и Помпео

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко в интервью РИА Новости рассказал, почему министру иностранных дел России Сергею Лаврову и госсекретарю США Майку Помпео никак не удается провести личные переговоры. Дипломат отметил, что с американской стороны по отношению к РФ действительно наблюдается определенная "сдержанность".

Последний раз главы внешнеполитических ведомств двух стран встречались в июле в Хельсинки "на полях" саммита России и США. С тех пор Лавров и Помпео не проводили двусторонние переговоры, даже если находились в одном месте и в одно время – например, в ходе сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

"Мы ни в коем случае не избегаем наших американских партнеров и всегда готовы к диалогу", — подчеркнул Борисенко.

Говоря о том, почему так и не состоялась встреча в Нью-Йорке, российский дипломат порекомендовал адресовать этот вопрос в госдепартамент. "Но, действительно, определенная сдержанность с их (американской – ред.) стороны ощущается. Мы объясняем это тем, что в Вашингтоне не вполне определились с той линией, которую намерены дальше проводить в отношениях с Россией. Такая неуверенность связана, видимо, и с предстоящими выборами в конгресс США", — заявил Борисенко.

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут 6 ноября.