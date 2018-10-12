МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Несколько сотрудников ФБР, работавших в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, отозваны в Вашингтон из-за обвинений, касающихся участия в вечеринках и связей с проститутками, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщили источники издания, обвинения касаются сотрудников ведомства, работавших примерно в шести городах в регионе. Страны, о которых идет речь, не называются. Сейчас, по данным издания, обвинения в отношении сотрудников ФБР изучает главный инспектор министерства юстиции США.

"Сразу после того, как поступили заявления о возможном ненадлежащем поведении, были приняты меры по переводу определенных сотрудников на должности, не связанные с оперативной деятельностью, на то время, пока эти заявления изучаются", — заявило изданию ФБР в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию.

В чем подозреваются сотрудники, о которых идет речь, ведомство, не уточнило. Представитель главного инспектора минюста отказался давать комментарии.