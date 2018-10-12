МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Россия предлагает США вместе взять письменные обязательства о невмешательстве в дела друг друга, Москва готова дать такие гарантии "в любой момент", однако со стороны Соединенных Штатов такого желания не наблюдается, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.
"Сейчас мы предлагаем провести обмен письмами примерно такого же содержания, например, между главами внешнеполитических ведомств России и США. К сожалению, в Вашингтоне от этого упорно уходят, просто категорически отказываются", — отметил директор департамента российского МИД.
По его словам, в последний раз Москва выдвинула подобное предложение Вашингтону в июне текущего года, еще перед саммитом в Хельсинки. "Мы тогда направили проект подобного письма нашим американским коллегам, чтобы они его рассмотрели. Ответ США был отрицательный", — сообщил Борисенко.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".