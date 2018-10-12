МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Россия предлагает США вместе взять письменные обязательства о невмешательстве в дела друг друга, Москва готова дать такие гарантии "в любой момент", однако со стороны Соединенных Штатов такого желания не наблюдается, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Российский дипломат рассказал, что РФ "неоднократно предлагала американцам вместе взять письменные обязательства о невмешательстве во внутренние дела друг друга". "При этом указывали, что можно базироваться на опыте восстановления дипломатических отношений между нашими странами в 1933 году. Тогда нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов и президент США Франклин Рузвельт обменялись личными нотами, в которых содержалось обязательство не покушаться на внутренние устои друг друга. Что интересно – на этом настаивали именно американские власти, поскольку в условиях Великой депрессии они сильно опасались советского влияния", — пояснил Борисенко.

"Сейчас мы предлагаем провести обмен письмами примерно такого же содержания, например, между главами внешнеполитических ведомств России и США. К сожалению, в Вашингтоне от этого упорно уходят, просто категорически отказываются", — отметил директор департамента российского МИД.

По его словам, в последний раз Москва выдвинула подобное предложение Вашингтону в июне текущего года, еще перед саммитом в Хельсинки. "Мы тогда направили проект подобного письма нашим американским коллегам, чтобы они его рассмотрели. Ответ США был отрицательный", — сообщил Борисенко.

Таким образом, по его мнению, "напрашивается вывод, что американцы не хотят брать на себя обязательства о невмешательстве в наши дела". "Мы готовы дать им письменные гарантии в любой момент, но с американской стороны встречного желания нет", — добавил Борисенко.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".