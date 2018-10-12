В Индии самолет при взлете задел стену аэропорта

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт — РИА Новости. Самолет авиакомпании Air India, направлявшийся из индийского города Тричинополи (штат Тамилнад на юге страны) в Дубай, совершил вынужденную посадку в Мумбаи, сообщает телеканал NDTV.
Вскоре после посадки пассажирам был предоставлен другой борт, на котором они вылетели в Дубай. Оба пилота были временно отстранены от работы, в отношении них проводится проверка.
Другие обстоятельства инцидента не приводятся.
The image of damaged #Airindia flight @aaiTRZairport to #Dubai. pic.twitter.com/KGO6xNEylr— VanakkamTrichy (@VanakkamTrichy) 12 октября 2018 г.