В Индии самолет при взлете задел стену аэропорта

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт — РИА Новости. Самолет авиакомпании Air India, направлявшийся из индийского города Тричинополи (штат Тамилнад на юге страны) в Дубай, совершил вынужденную посадку в Мумбаи, сообщает телеканал NDTV.

Согласно его данным, при взлете самолет задел оградительную стену воздушной гавани своими шасси и повредил их. После этого командир корабля принял решение повернуть самолет в Мумбаи, где тот впоследствии благополучно приземлился. Отмечается, что никто из находившихся на борту 136 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Вскоре после посадки пассажирам был предоставлен другой борт, на котором они вылетели в Дубай. Оба пилота были временно отстранены от работы, в отношении них проводится проверка.

Другие обстоятельства инцидента не приводятся.