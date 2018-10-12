Посольство России в Турции подтвердило задержание двух россиян

АНКАРА, 12 окт — РИА Новости, Федор Смирнов. Российские граждане Рашид Еникеев и Элана Рахманова задержаны в Турции, посольство РФ в Анкаре выясняет обстоятельства их задержания, заявила РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

Накануне агентство DHA сообщило о задержании в провинции Кайсери в центре стран семи предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство"*, в том числе двоих граждан РФ Рашида Еникеева и Эланы Рахмановой. По данным агентства, Еникеев находится в международном розыске по обвинению в терроризме, в последнее время он занимался нелегальной переправкой в Турцию и размещением жен погибших в Сирии боевиков.

"Подтверждаем факт задержания двух указанных российских граждан, другие обстоятельства выясняем", — сказала Касимова.

*Террористическая организация, запрещенная в России.