ООН и МККК отправили в Донбасс пять грузовиков с гуманитарной помощью

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международный комитет Красного Креста (МККК) отправили в Донбасс пять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированною территорию проследовало пять грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, а именно с медикаментами и строительными материалами, от Международного комитета Красного Креста и управления верховного комиссара ООН по делам беженцев общим весом 54,5 тонны", — говорится в сообщении.

Международные организации регулярно направляют в Донбасс грузы гуманитарной помощи.