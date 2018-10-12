Интенсивность взрывов на арсенале под Черниговом снизилась до трех в час

Дым от пожара на складе боеприпасов в районе города Ичня под Черниговом

Дым от пожара на складе боеприпасов в районе города Ичня под Черниговом

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Взрывы на арсенале в Черниговской области продолжаются четвертый день, в пятницу утром их интенсивность еще снизилась — до трех взрывов в час, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Первая информация о взрывах и пожаре на арсенале поступила в 3.30 утра во вторник. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара. В четверг в Минобороны сообщили, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления.

"По состоянию на 07.00 12 октября интенсивность взрывов боеприпасов составляет до трех взрывов в час. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за минувшие сутки авиация Госслужбы по ЧС совершила 25 сбросов воды (200 тонн).

Саперы очистили от взрывоопасных предметов все автодороги к населенным пунктам в пределах 16-километровой зоны, 29 километров трасс линий электропередачи, 7 километров трасс газопроводов, территорию трех газораспределительных станций, трех школ, трех детских садов и более 1,6 тысячи домохозяйств.

Как отмечается, саперы изъяли 576 взрывоопасных предметов в 10 населенных пунктах возле арсенала в Черниговской области. В районе арсенала работают около 700 человек и 150 единиц техники.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области.

На складах в Калиновке в Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.