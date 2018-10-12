БАНГКОК, 12 окт – РИА Новости. Ливанская ювелирная фирма Global Royalty Trading SAL подала в суд Малайзии гражданский иск против Росмы Мансор, жены находящегося под следствием экс-премьера Малайзии Наджиба Разака, за присвоение 44 ювелирных изделий общей стоимостью 14,4 миллиона долларов, сообщает в пятницу интернет-версия газеты The Star.

Ювелирные изделия были заказаны Росмой Мансор в 2018 году и доставлены ей в Малайзию, однако, по окончании оговоренного с ювелирной фирмой срока, жена бывшего премьера не расплатилась за драгоценности и не вернула их ювелирам, напоминает газета. Отказ оплатить ювелирную продукцию или вернуть ее производителям Росма Мансор объяснила тем, что 44 ювелирных изделия вместе с остальными ее украшениями были изъяты полицией при обыске в ее доме и сейчас находятся в распоряжении правительства Малайзии.

В июне-июле во время обысков в домах и квартирах, принадлежащих семье Разака, полиция изъяла драгоценностей, наличных денег и дизайнерских кожаных изделий на общую сумму 285 миллионов долларов, в том числе 12 тысяч ювелирных изделий. Жена экс-премьера заявляет, что 44 изделия ливанских ювелиров находятся среди изъятых украшений.

Адвокат ливанских ювелиров заявил газете, что его клиенты требуют возврата драгоценностей с уплатой компенсаций за пропущенные сроки платежа, или полной уплаты за драгоценности, также с компенсацией. Первое судебное заседание по их иску назначено на март 2019 года.

"Если украшения действительно в руках правительства, то чиновникам придется перебрать все 12 тысяч изъятых у Росмы Мансор ювелирных изделий, чтобы удостоверить суд в том, что 44 изделия, принадлежащие моим клиентам, действительно находятся – или не находятся среди них", — сказал газете адвокат Дэвид Гурупатхам, защищающий интересы ливанских ювелиров.

Росма Мансор сейчас также арестована и находится под следствием по обвинению в отмывании денег в рамках серии уголовных дел о коррупции в государственном инвестиционном фонде 1MDB, из которого, по версии следствия, в течение нескольких лет было похищено более 4,5 миллиарда долларов. Как и ее муж, арестованный в связи с расследованием той же серии уголовных дел, Мансор находится на режиме временного освобождения под залог.

Расследование злоупотреблений в фонде 1MDB началось еще при правительстве Разака, однако было закрыто верховным судом и антикоррупционной комиссией Малайзии, как считают многие обозреватели, под прямым давлением правительства.

Коррупционный скандал вокруг фонда 1MDB сыграл решающую роль в победе на всеобщих парламентских выборах в Малайзии 9 мая 2018 года оппозиционного блока, впервые за 60 лет отстранившего от власти блок партий Барисан Насионал (Национальный фронт), который в тот момент возглавлял Наджиб Разак.

Новое правительство во главе с ветераном малайзийской политики Махатхиром Мохамадом одобрило возобновление расследования злоупотреблений в фонде. Сейчас под следствием по различным делам, связанным с 1MDB, находятся более 50 человек, в том числе несколько высших чиновников предыдущего кабинета министров Малайзии.