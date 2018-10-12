РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Ливанские ювелиры подали иск против жены экс-премьера Малайзии на $14 млн

01180
© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкРоссыпь ограненных алмазов. Архивное фотоРоссыпь ограненных алмазов. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк

БАНГКОК, 12 окт – РИА Новости. Ливанская ювелирная фирма Global Royalty Trading SAL подала в суд Малайзии гражданский иск против Росмы Мансор, жены находящегося под следствием экс-премьера Малайзии Наджиба Разака, за присвоение 44 ювелирных изделий общей стоимостью 14,4 миллиона долларов, сообщает в пятницу интернет-версия газеты The Star.

Куала-Лумпур вид на город. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Chan
Супруге экс-премьера Малайзии предъявили 17 обвинений по делу 1MDB

Ювелирные изделия были заказаны Росмой Мансор в 2018 году и доставлены ей в Малайзию, однако, по окончании оговоренного с ювелирной фирмой срока, жена бывшего премьера не расплатилась за драгоценности и не вернула их ювелирам, напоминает газета. Отказ оплатить ювелирную продукцию или вернуть ее производителям Росма Мансор объяснила тем, что 44 ювелирных изделия вместе с остальными ее украшениями были изъяты полицией при обыске в ее доме и сейчас находятся в распоряжении правительства Малайзии.

В июне-июле во время обысков в домах и квартирах, принадлежащих семье Разака, полиция изъяла драгоценностей, наличных денег и дизайнерских кожаных изделий на общую сумму 285 миллионов долларов, в том числе 12 тысяч ювелирных изделий. Жена экс-премьера заявляет, что 44 изделия ливанских ювелиров находятся среди изъятых украшений.

Адвокат ливанских ювелиров заявил газете, что его клиенты требуют возврата драгоценностей с уплатой компенсаций за пропущенные сроки платежа, или полной уплаты за драгоценности, также с компенсацией. Первое судебное заседание по их иску назначено на март 2019 года.

Бриллианты. Архивное фото
© Fotolia / barbraford
В Казани заочно арестовали колумбийца, обвиняемого в краже бриллиантов
"Если украшения действительно в руках правительства, то чиновникам придется перебрать все 12 тысяч изъятых у Росмы Мансор ювелирных изделий, чтобы удостоверить суд в том, что 44 изделия, принадлежащие моим клиентам, действительно находятся – или не находятся среди них", — сказал газете адвокат Дэвид Гурупатхам, защищающий интересы ливанских ювелиров.

Росма Мансор сейчас также арестована и находится под следствием по обвинению в отмывании денег в рамках серии уголовных дел о коррупции в государственном инвестиционном фонде 1MDB, из которого, по версии следствия, в течение нескольких лет было похищено более 4,5 миллиарда долларов. Как и ее муж, арестованный в связи с расследованием той же серии уголовных дел, Мансор находится на режиме временного освобождения под залог.

Ювелирные изделия. Архивное фото
© Fotolia / Kzenon
В ХМАО подросток ограбил соседку
Расследование злоупотреблений в фонде 1MDB началось еще при правительстве Разака, однако было закрыто верховным судом и антикоррупционной комиссией Малайзии, как считают многие обозреватели, под прямым давлением правительства.

Коррупционный скандал вокруг фонда 1MDB сыграл решающую роль в победе на всеобщих парламентских выборах в Малайзии 9 мая 2018 года оппозиционного блока, впервые за 60 лет отстранившего от власти блок партий Барисан Насионал (Национальный фронт), который в тот момент возглавлял Наджиб Разак.

Новое правительство во главе с ветераном малайзийской политики Махатхиром Мохамадом одобрило возобновление расследования злоупотреблений в фонде. Сейчас под следствием по различным делам, связанным с 1MDB, находятся более 50 человек, в том числе несколько высших чиновников предыдущего кабинета министров Малайзии.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена