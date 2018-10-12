Путин и Ким Чен Ын поздравили друг друга с 70-летием дипотношений

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин поздравили друг друга с 70-летием установления дипломатических отношений, сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын в послании российскому президенту заявил, что отношения между Россией и КНДР развивались на основе "принципа взаимного уважения, добрососедства и взаимовыгоды". По словам северокорейского лидера, эта традиция неизменно продолжается в новом столетии. Ким Чен Ын выразил надежду, что отношения между государствами продолжат уверенно и конструктивно развиваться в соответствии с "требованиями новой эры и интересами народов двух стран".

Путин в свою очередь выразил убеждение, что Россия и КНДР продолжат укреплять связи, в том числе развивать проекты в формате трехстороннего сотрудничества между с участием Южной Кореей, передает агентство.

Когда в августе Путин поздравлял Ким Чен Ына с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства, он также выражал уверенность, что совместными действиями Россия, КНДР и Южная Корея смогут и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество, начиная с осуществления трехсторонних проектов.

Советский союз был первым государством, признавшим КНДР 12 октября 1948 года.