МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Ураган "Майкл" нанес серьезный ущерб базе ВВС Тиндалл в американском штате Флорида, говорится в заявлении воинской части.

В четверг утром "Майкл" ослаб до тропического шторма. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере шесть человек, а потенциальный ущерб от урагана оценивается в миллиарды долларов.

Как сообщается, стихия повредила каждое строение на территории базы.

"Зона обслуживания самолетов опустошена. Каждое строение серьезно получило серьезные повреждения. Многие здания полностью потеряны. Ураган полностью разрушил пристань Тиндалл", — говорится в заявлении, которое представители военного объекта опубликовали в Facebook.

На данный момент база закрыта, электричество и основные коммуникации не работают. Тем не менее, по словам представителей военного объекта, власти быстро отреагировали на запрос, и помощь ожидается уже к вечеру пятницы.

Ураган "Майкл" обрушился на побережье к северо-западу от города Мексико-Бич во Флориде днем в среду. Скорость ветра в этот день достигала 250 километров в час. По оценкам аналитиков, которые приводит телеканал Fox News, экономический ущерб от урагана может составить порядка 30 миллиардов долларов.