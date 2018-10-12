МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что политика Киева в отношении закарпатских венгров "достигла ужасающего дна" и напоминает ему действия "самых мрачных диктатур", соответствующее заявление размещено на портале венгерского правительства.

Дипломат раскритиковал действия Киева в Закарпатье, направленные, по его мнению, на изменение национального состава региона, а также обвинил Верховную Раду в том, что она "сговорилась с экстремистами".

Сийярто добавил, что венгры, проживающие на Украине, могут в будущем рассчитывать на помощь Будапешта, и сообщил, что уже обсудил ситуацию с представителем Госдепа США и заместителем генерального секретаря НАТО.

Скандал между Киевом и Будапештом разгорелся 19 сентября, когда было опубликовано видео, на котором запечатлена якобы выдача венгерских паспортов в Закарпатье. На записи люди трижды повторяют текст клятвы на фоне венгерского флага. После гимна владельцы новых венгерских паспортов получают инструкции, в том числе скрывать "от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Глава МИД Украины Павел Климкин в тот же день потребовал от Венгрии разъяснений. После неудачных попыток сторон договориться Киев выслал из страны консула Венгрии в городе Берегово.

В ответ власти Венгрии выслали консула Украины в Будапеште.

При этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто напомнил "об угрозе заблокировать присоединение Украины к ЕС и НАТО".