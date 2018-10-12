Мадуро рассказал, кто дал указание организовать на него покушение

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 4 августа 2018

МЕХИКО, 12 окт – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг вновь обвинил США в организации покушения на него, заявив о якобы данном Вашингтоном соответствующем указании Колумбии.

"Говорю на весь мир, что указание убить Мадуро поступило правительству в Боготе из Белого дома, который хочет меня убить", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

Попытка покушения на Мадуро произошла 4 августа, когда во время парада в Каракасе к трибуне, где он находился, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. Сам Мадуро не пострадал и обвинил в организации покушения оппозицию, экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса и США.

По словам Мадуро, попытка убить его обречена на провал. "Даже волос не упадет с моей головы, потому что меня защищает Бог и народ", — отметил венесуэльский лидер.