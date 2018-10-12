Колумбия дала статус политического беженца венесуэльскому оппозиционеру

МЕХИКО, 12 окт – РИА Новости. Колумбийский МИД в четверг сообщил о предоставлении статуса политического беженца видному венесуэльскому оппозиционеру Хулио Борхесу, скрывающемуся на территории страны не первый месяц.

"После изучения представленных документов, я признал обоснованными беспокойство и страх преследования со стороны просителя (Борхеса). Сегодня (в четверг) было подписано решение, которое предоставляет Хулио Борхесу статус беженца в Колумбии", — говорится в заявлении главы МИД Колумбии Карлоса Ольмеса Трухильо.

Борхес скрывается в Колумбии с момента покушения на президента Николаса Мадуро 4 августа, когда во время парада в Каракасе к трибуне, где тот находился, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. Сам Мадуро не пострадал и обвинил в организации покушения оппозицию, в том числе Борхеса, экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса и США.