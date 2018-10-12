НАТО проведет около 20 "экспериментов" на учениях вблизи российских границ

БРЮССЕЛЬ, 12 окт – РИА Новости. НАТО планирует провести около 20 "экспериментов" в ходе крупнейших за последние годы учений у российских границ 25 октября — 7 ноября, сообщило командование альянса по трансформации.

Учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец"), в которых будут задействованы около 50 тысяч военных из 30 стран, участниц альянса и партнеров, пройдут в Норвегии.

"Учения обеспечат среду для тестирования, уточнения и дальнейшего развития существующих или новых возможностей. Координируя и интегрируя эксперименты организаций и стран НАТО в TRJE18, НАТО стремится обеспечить наилучшие экспериментальные результаты, не подвергая риску задачи учений", — говорится в сообщении на сайте командования.

"Командование НАТО по трансформации будет проводить более 20 экспериментов во время учений Trident Juncture 2018", — уточнили в альянсе.

Одним из таких экспериментов станет отработка оперативного развертывания координационно-командного модуля для размещения и управления военно-воздушными силами, предоставленными странами-союзниками.

Во вторник генерал-лейтенант норвежских вооруженных сил Руне Якобсен сообщил на брифинге в НАТО, что не входящие в альянс Швеция и Финляндия откроют свое воздушное пространство для операций в рамках учений Trident Juncture.

По его словам, основной район учений будет располагаться на расстоянии более 1 тысячи километров от российской границы, а воздушные операции могут проходить на расстоянии 500 километров от границы.