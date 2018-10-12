В Крыму объяснили призывы Киева к новым санкциям человеконенавистничеством

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет (ЕР) связал призывы киевских властей ввести новые санкции против России из-за Крымского моста с их человеконенавистничеством.

Ранее замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев призвал Европу и НАТО ввести ограничительные меры не только для тех компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста, но и для тех, кто им "пользовался".

"Все эти призывы абсурдны и не поддаются логике. Очевидно, киевские власти инфицированы опасной и заразной болезнью – человеконенавистничеством. Им доставляет удовольствие вредить крымчанам", — сказал Шеремет РИА Новости.

"Евросоюзу и НАТО как раз впору вводить санкции против своих ставленников, которых они привели к власти на Украине. Западу стоит остерегаться киевских властей, которые сегодня очень токсичны", — добавил депутат.

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