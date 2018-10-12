Спецпредставитель США по Ирану проведет переговоры с ЕС и Индией

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук проведет переговоры с европейскими странами и Индией в преддверии новых санкций против нефтяного сектора Ирана, сообщили в госдепе.
"Специальный представитель по Ирану Брайан Хук 10-17 октября отправится в Индию и Европу для дальнейшего обсуждения внешней политики США по Ирану", — говорится в сообщении.
В Индии он и помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Фрэнсис Фэннон встретятся с представителями властей Индии, уточнили в ведомстве.
"В Люксембурге он примет участие во встречах с официальными лицами, собирающимися на министерскую встречу Европейского союза. Во Франции он и представители бюро энергетических ресурсов встретятся с исполнительным директором Международного энергетического агентства", — дополняется в сообщении.
Кроме того, Хук посетит Бельгию, где встретится с партнерами ЕС для обсуждения баллистической программы Ирана.
"Во время этой поездки специальный представитель Хук обсудит с нашими союзниками и партнерами нашу совместную необходимость по противостоянию всему комплексу деструктивного поведения иранского режима на Ближнем Востоке и с его собственными соседями", — отмечается в комментарии госдепа.
Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.