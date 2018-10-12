Президент Греции будет требовать от Германии компенсацию за оккупацию

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент Греции Прокопис Павлопулос заявил своему немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что Греция в рамках права и европейской правовой культуры намерена добиваться от Берлина возвращения "оккупационного займа" и возмещения ущерба от оккупации в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-служба греческого президента.

Павлопулос заявил об этом на ужине в честь Штайнмайера, находящегося в Греции с официальным визитом, уточняется в сообщении.

В своей речи Павлопулос сначала поблагодарил президента Германии за поддержку Греции в годы кризиса и назвал его другом страны. По его словам, им необходимо вместе бороться с популизмом, угрожающим подорвать основы Европы.

"В этих рамках сопротивления тем, кто, как вы знаете, хочет вернуться в кошмарное прошлое, Греция подает требования, которые касаются оккупационного кредита и компенсации времён оккупации, которые мы рассматриваем как юридически действительные и подлежащие судебному преследованию",- сказал Павлопулос, слова которого приводит пресс-служба.

"Мы не выдвигаем этих требований в одностороннем порядке и произвольно. Напротив, мы делаем это в контексте нашей совместной международной и европейской правовой культуры. Основываясь на правилах этой культуры и, в любом случае, в компетентном судебном форуме каждый будет поддерживать свои позиции",- заявил президент Греции.

Штайнмайер ранее днем на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом извинился за преступления фашистов в годы войны.

Греция добивается возмещения ущерба за разрушенную во время немецкой оккупации 1941-1944 годов инфраструктуру и возврата принудительно взятого так называемого оккупационного займа. По данным казначейства Греции, Германия должна выплатить от 278 до 340 миллиардов евро военных репараций за ущерб, нанесенный экономике страны во время оккупации в 1941–1944 годах, и за принудительный "оккупационный" заем. Германия отвергает все требования Афин. Немецкие чиновники утверждают, что их страна уже выполнила свои обязательства, выплатив 115 миллионов марок в 1960 году.

Немецкие СМИ перед визитом Штайнмайера сообщали, что Греция насчитала 376 миллиардов евро репараций и намерена требовать их сейчас, когда Афины вышли из программы помощи и не зависят от кредитов группы международных кредиторов.